Siyah turp, beyaz turp, kırmızı turp... Üç farklı çeşidiyle mutfaklarımızda her kış kendine sarsılmaz bir yer açan Turpun Mucizevi Faydaları internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Alternatif tıbbın pek çok hastalığın tedavisi için önerdiği karışımların içinde sık sık rastladığımız turpu ne kadar tanıyoruz? Gelin Turpun Faydaları ve Zararları konusunu birlikte inceleyelim...

Turp Neye İyi Gelir?

Halk arasında "turp gibi olmak" diye bir söylem vardır. Turp o kadar sağlıklı bir besindir ki, bir kişi sağlıklı olduğunu ifade etmek için kendisini turpa benzetir. Turp Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıralanmaktadır çünkü turp içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemimizin bir numaralı dostudur.

İşte madde madde Turpun faydaları...

Turp çeşitlerinden biri olan kırmızı turp, kandaki kırmızı hücrelerin güçlenmesini, onarılmasını ve bu vasıtayla kana verilen oksijenin çoğalmasını sağlar.

C vitamini denildiğinde akla ilk gelen sebze genellikle turp olmaz ancak turp, çoğu zaman narenciyelerin C Vitamini desteğiyle yarışacak bir C vitamini deposudur. Soğuk algınlığından korunmak için özellikle kış aylarında turp tüketebilirsiniz.

Turpun faydaları bununla da sınırlı değil. Tam bir cilt dostu olan turp eğer her gün tüketilirse cildi nemlendirir ve herkesin korkulu rüyası olan sivilcelere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda saçlarda oluşan kepeklenmeyi de önler.

Bilindiği gibi iyot eksikliği guatra neden olur. Turp yüksek iyot içerdiği için tiroit hastalıklarından korunmayı sağlar.

Turp kalbimiz için de koruyucudur. Kalbin düzgün çalışmasına yardım eden turp kalp-damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Bunun yanında kırmızı turpun içinde bulunan folik asit ve flavonoid de oldukça yüksek orandadır.

Turpun bir diğer faydası da kan basıncını kontrol etmesidir. Kan basıncını düzenleyen turp yüksek tansiyonu düşürmede kullanılan potasyum açısından da zengindir.

Turp aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmasıyla diyetlerde sıkça tercih edilen sebzelerden biri olmuştur. Mide bulantısını geçiren ve uzun süre tokluk hissi veren turp kan şekerini etkilemez.

Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminleri bakımından oldukça zengin olmakla birlikte bol miktarda da antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez içerir.

Turp Şekere İyi Gelir Mi?

Uzun açlık anlarında tüketildiği zaman kan şekerini bir anda değil de yavaş yavaş yükselten turpun şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebileceği söyleniyor.

Hamilelikte Turpun Faydaları Nedir?

Turpun içinde bulunan B12, B1 ve E vitaminleri gerek anne için gerekse bebek sağlığı için oldukça faydalıdır. Hamilelikte turpu ne sıklıkla tükettiğiniz ve ne kadar tüketeceğiniz ise kesinlikle bir hekimle birlikte karar vermeniz gereken bir durumdur çünkü aşırı tüketim durumunda faydalı olan besinlerin de zararları ortaya çıkabilir.

Turpun Zararları Nedir?

Her şeyde olduğu gibi aşırı tüketilirse turpta da bazı zararlardan bahsedilebilir. Örneğin aşırı tüketilen turp yoğun lif içerdiği için ishale neden olabilir.