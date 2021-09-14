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Haberler Gündem Güvenlik TURUNCUYA BİR ÇİZİK! Son dakika: Turuncu kategorideydi! Etkisiz hale getirildi! - Haberler
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Turuncu kategorideydi! Etkisiz hale getirildi!

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Turuncu' kategoride olduğu belirlendi

TURUNCUYA BİR ÇİZİK! Son dakika: Turuncu kategorideydi! Etkisiz hale getirildi! - Haberler
Turuncu kategorideydi! Etkisiz hale getirildi!
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HABERTURK.COM

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

TERÖRİSTİN KATILDIĞI SALDIRILAR

Teröristin katıldığı eylemler arasında; Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş’un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği, Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı, Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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