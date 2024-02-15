TUS geç başvurusu bugün! 2024 TUS/1 geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
TUS geç başvuru tarihi bugün olarak açıklandı. ÖSYM kılavuzu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) geç başvuru ücreti de belli oldu. TUS geç başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. İşte, 2024 TUS başvuru ücreti ve tarihleri hakkında bilgiler...
TUS VE STS 1. dönem sınavları geç başvuruları bugün yapılacak. Sınav ücreti de geç başvuru tarihinde aynı gün yatırılacak. Sınavlara başvuruda bulunacak adaylar için TUS geç başvuru detaylarını haberimizde derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...
TUS GEÇ BAŞVURLARI NASIL YAPILIR?
TUS/1 geç başvuru işlemleri; 15 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 15 Şubat 2024 tarihinde ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
2024 TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
2024-TUS 1. dönem geç başvuru ücreti açıklandı. 950 TL olan TUS Temel Tıp Bilimleri ile Kilinik Tıp Bilimleri başvuru ücreti geç başvuru gününde ise yüzde 50 artırımlı olarak 1.425 TL olarak ödenecek.
2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?
TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 günü erişime açılacak.
STS GEÇ BAŞVURU BUGÜN!
Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 1. dönem sınavı geç başvuru tarihi de bugün. STS geç başvuruları elektronik ortamda alınacak. Bu konuda adayların izleyeceği yol ÖSYM kılavuzunda belirtildi. STS geç başvurularına ilişkin bilgileri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.