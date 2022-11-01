Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonuçları için artık nefesler tutuldu. Sınava katılım gösteren binlerece kişi; TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorularına dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...