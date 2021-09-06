Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce aday ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarını bekliyordu. Birinci ve ikinci aşama sınavları 5 Eylül Pazar günü yapıldı. Adaylar, birinci dönem sınavlarına 10:15'de başladı, ikinci aşama sınavları da 14:45'te başlamıştı. Şimdi gözler TUS ve STS sonuçlarında. İşte, 2021 TUS - 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav detayları...

TUS VE STSTIP SORULARI, CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM genellikle sınavlarda aynı günün akşamında ya da ertesi gün soruları ve cevapları yayınlanıyor. Henüz sorular ve cevaplar erişime açılmasa da bu akşam ya da yarın gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevapların yüzde 10’u herkese açık olarak, tamamı ise sınava katılanların erişimine açık olarak yayınlanacak. Adaylar ÖSYM’nin AİS sayfasından sisteme giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecekler.

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TUS VE STSTIP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sonuçlar 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasında olacak.