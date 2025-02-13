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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele hızlanmalı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele hızlanmalı

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan enflasyonla mücadelenin hızlanması gerektiğini belirterek "Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler için hem çalışanlar için" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:37
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        "Enflasyonla mücadele hızlanmalı"
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        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan TÜSİAD Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu. Turan konuşmasında Bakan Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek verdiklerini ancak ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyeceklerini belirtti.

        Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerektiğini vurgulayan Turan "Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler için hem çalışanlar için" dedi.

        Artık hiçbir şeyin zamana bırakılmaması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

        "Bunun için zamanımız kalmadı. Bir an önce enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım. Para politikasını maliye politikasıyla ve yapısal reformlarla destekleyelim. Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli."

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        Konuşmasında Türkiye'de gündemin çok ağır olduğuna dikkat çeken Turan şu gündem maddelerini sıraladı:

        - Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki, hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın.

        - Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri, çok sıklaştı.

        - 10 küsur sene önceki olaylara, şimdi yeni soruşturmalar açılıyor.

        - Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor.

        - Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat, deprem, yangın taciz, kadın cinayeti, iş kazası, gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda, ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar. Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor.

        - İster seçimle, ister atamayla gelen kamu görevlilerinin görevlerinden alınmasının, yeni örneklerine şahit oluyoruz.

        - Üstelik, yeni yasal düzenlemelerle, kamu görevlilerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevden alınması ve TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanması mümkün oluyor.

        - Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

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        - Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay.

        - Kadın cinayetlerinin de, çocuk tacizlerinin de sonu gelmiyor.

        "TÜM SORUNLARIN ARKASINDA HUKUKA GÜVENİN SARSILMASI VAR"

        Tüm bu sorunların arkasında, hukuka olan güvenin sarsılması olduğunu belirten Turan "Hep söyledik. Hep söyleyeceğiz. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Her kademede yönetim keyfi değil, hukuk kurallarına göre yapılır. Burada sorun varsa her yerde sorun çıkar. Hukuka güven kalmazsa güvensizlik, istikrarsızlık ve belirsizlik her yere sirayet eder. Sistemik risk oluşur. Günü kurtarmak mümkün olsa da yarınlar tehlike altına girer. Bakın biz sanayici ve iş insanlarıyız. TÜSİAD üyesiyiz. Ama her şeyden önce insanız, bu ülkenin vatandaşıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir miras değil, daha iyi bir gelecek bırakmak isteriz. Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız" diye konuştu.

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