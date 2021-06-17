TÜSİAD'dan faiz indirimi açıklaması!

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısı bu yıl pandemi önlemleri gereği online olarak düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, faiz indirimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Faiz indiriminin enflasyon düştükten sonra gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayan Özilhan, "Faizleri bir müddet düşüremeyeceğiz. Para politikası öngörülebilir şekilde uygulansaydı işimiz daha kolay olurdu" dedi.

Enflasyonla mücadelenin kolay olmadığını da söyleyen Özilhan, "İş dünyası yüksek enflasyon ve TL'nin eriyen değerinden şikayetçi. Bu dönemde çiftçilik yapmak kumar oyununa dönüştü" diye konuştu.

Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de, "FED kararı TL'nin küresel oynaklıkta ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. İhracat potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz" dedi.

Kaslowski, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayi ve hizmetler için sonuçlar doğuracağını da belirtti.



