AA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) açıklamasında, "İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girildiği aktarıldı.

Virüsün yayılma hızının ve başta yaşlı kişilerde olmak üzere neden olduğu hayati riskin yüksek olmasının, insani dramların önlenmesi için kapsamlı tedbirlerin uygulanmasını gerektirdiği anımsatılan açıklamada, "Salgından derinden etkilenen diğer ülkelerin deneyimleri bu virüsün yayılımını en aza indirmek için gereken tedbirlerin erken devreye girmesinin önemini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının almakta olduğu tedbirlere uymak hepimizin görevidir." denildi.

Açıklamada, "Bireylerin birbirleriyle temasını ve kalabalık ortamlarda bir arada bulunmalarını önleyici tedbirler riski azaltabilmek için kritik önemdedir. Kamunun salgınla mücadele tedbirlerini etkili şekilde hayata geçirmesi, bu süreçte özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların tam bir iş birliği ile hareket etmesi insan yaşamına karşı ortak sorumluluğumuzdur. Ülkemizde virüsün yayılım hızını azaltarak sağlık sistemi üzerinde ani ve aşırı bir yükün oluşmasını önlemek için hep birlikte yoğun çaba sarf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞANLARA VE İSTİŞARE SÜREÇLERİNE KATKI SUNMAKTAYIZ

Salgının toplum sağlığı yanında ülke ekonomilerini etkileyen boyutlarının da kendini hissettirdiği belirtilen açıklamada, "Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor bir durumda bırakmıştır. Meselenin ekonomik boyutlarına karşı önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi, daralma dönemini yeni geride bırakmış ekonomimizde toparlanmanın devam edebilmesi ve istihdamın korunması için önemlidir. Nitekim ilgili bakanlıklarımız tarafından bu yönde yapılmakta olan çalışmalara ve istişare süreçlerine katkı sunmaktayız." ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin önemine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs, insanlığı tehdit eden sorunlarla mücadelede uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin eksikliğini de maalesef göz önüne sermiştir. Devam eden ve artabilecek insani dramların üstesinden gelebilmek için uluslararası toplumun geniş iş birliği harekete geçirilmelidir. İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."