Bu iki duyguyu karıştırmayın: İşte tutku ve aşk arasındaki 5 fark!
Bazen insanlar, karşılarındaki kişiye karşı ne hissettiklerini anlayamayabilir. Yani kontrol edemedikleri bir tutku mu yaşıyorlar yoksa aşık mı oldular bilemeyebilirler. Peki, böyle durumlarda bu iki duygu birbirinden nasıl ayırt edilebilir, aralarındaki fark nasıl anlaşılabilir? İşte, tutku ve aşk arasındaki 5 temel fark!
İlişkilerde tutku ve aşk, sıklıkla karıştırılan iki güçlü duygudur. İlk bakışta benzer görünebilirler ancak aralarındaki temel farklar, ilişkinin gidişatını ve dayanıklılığını büyük ölçüde etkileyebilir. Tutku, yoğun ve anlık bir çekimle başlarken aşk zamanla derinleşen ve olgunlaşan bir bağlılıktır. Haberimizde tutku ve aşkın nasıl farklılaştığını derledik. İşte, bu iki duyguyu karıştırmamanızı sağlayacak farklara dair detaylar...
1. TUTKU DÜRTÜSELDİR, AŞK İSE ZAMAN ALIR
Tutku, anlık zevke dayalı bir duygudur, yani hızlı ve yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Buna karşın, sevgi zamanla gelişir ve sabır gerektirir. Aşk, ertelenmiş tatmin üzerine kuruludur.
Yani anında ödül beklemek yerine uzun vadede karşılıklı fedakarlık ve iletişimle güçlenir. Ancak tutku, sadece anlık ve temel içgüdülerin tatmini üzerine kuruludur. Aşk ise bağlılık ve iletişim üzerine kuruludur, bu da ilişkiye istikrar getirir.
2. TUTKU YÜZEYSELDİR, AŞK DERİNDİR
Tutku yüzeyseldir ve daha çok bedene, güç oyunlarına ve heyecana odaklanır. Aşk ise duygulara dayanır ve bu nedenle risklidir, bazen korkutucudur. Sevgiyle birlikte insanlar savunmasız hale gelebilir ve korkularını, umutlarını, utanç ve gurur hikayelerini, hayal kırıklıklarını partnerine açmaya hazır hale gelebilir. Yani aşk ile insanlar partnerlerine iç dünyalarını açabilirler.
3. TUTKU ''SEN'' AŞK İSE ''BİZ'' ÜZERİNE KURULUDUR
Tutku, "sen" üzerine kuruludur. İnsanlar birini istediklerinde onunla olmak isterler, yani onun varlığına hayatlarında ihtiyaç duyarlar. Tutku sahiplenicidir ve "sen" üzerine odaklanır.
Aşk ise bu şekilde değildir; topluluk ve "biz" üzerine inşa edilir. Bir kişiye onun kişiliği nedeniyle, bizim kişiliğimizi tamamladığı için ihtiyaç duyuyorsak bu dünyadaki en güçlü sevgiyi hissetme yolunda ilerliyoruz denilebilir. Yani aşk, bireysel arzulardan ziyade karşılıklı bağ ve birliktelik üzerine kuruludur.
4. TUTKU ZAMANLA AZALIR, AŞK İSE BÜYÜR
Tutku, yoğun arzuya dayalıdır ve genellikle zamanla azalır. Bu, biyolojik güçlerle yönlendirilen ve ödül merkezini aktive eden bir duygu çarkı gibidir. Yani tutku, kısa süreli ve geçici bir duygu olarak tanımlanır.
Aşk ise bağlanma ve bağlar üzerine kurulu olup zamanla sadece büyüyen ve güçlenen bir duygudur. Sevgi; biyolojik, sosyokültürel ve psikolojik düzeydeki bağlanma ve ihtiyaç duygusunu ifade eder. Yani zaman geçtikçe bireyler birbirini anlamaya başlar, bağları derinleşir ve aşkları daha da kuvvetlenir.
5. TUTKU BENCİL OLABİLİR AŞK İSE BAĞ KURMAK İSTER
Tutku genellikle bencillikle ilişkilendirilir; kişi, kendi ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanır ve diğer kişiye olan ilgisi daha çok fiziksel çekimden kaynaklanır. Bu durum, kişinin sadece kendi arzularını ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuğu anlamına gelir.
Aşk ise tam tersine, özveriyi ve diğer kişinin mutluluğunu öncelik haline getirmeyi gerektirir. Aşık olan kişi, partnerinin yaşamında ilerlemesini, mutlu ve huzurlu olmasını ister. Ayrıca aşk; karşılıklı saygı, anlayış ve birbirinin iyiliği için duyulan istek içerir.
Aşk, derin bir bağlantı kurmayı ve birbirinin kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlar. Sabır, güven ve kırılganlık gerektirir, böylece her iki taraf da gerçek benliklerini paylaşabilir ve kalıcı bir ilişki kurabilir.
Kaynak: Difference Between, Psychology Today, City Magazine