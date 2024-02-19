İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek?
Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya gidecek ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 deney gerçekleştirecek. "Bu misyon bittikten sonra Türkiye'nin insanlı uzay yolculuğu durmayacak, aksine yeni deney ve denemelerle sürdürülecek." diyen Atasever'in uzaya gitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? İşte, detaylar...
Türkiye'nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya ne zaman gideceği merak ediliyor. Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya çıkmaya hazırlanan ikinci Türk astronot Atasever, uzayda 7 deney gerçekleştirecek. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? İşte, detaylar...
TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA ÇIKACAK?
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Nisan ayının ilk haftalarında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunun gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.
ATASEVER 7 DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK
Kıraç, Nisan ayında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.
"HER MİSYON ÇOK KIYMETLİ"
Tuva Cihangir Atasever, kendi uçuşunun bilim camiasına katkısına ilişkin şöyle konuştu:
Farklı donanımları mikro yer çekimi ortamında deneyip, farklı dinamiklere sahip bir uzay uçuşunun insan fizyolojisi üzerinde yarattığı değişimleri ortaya koyma şansını yakalayacağız. Araştırmacılarımız 2 farklı uçuşun dinamiklerini karşılaştıracak. Bizim için uzaya gerçekleştirilecek her misyon, her seyahat çok kıymetli.
Bundan maksimum faydayı elde edebilmek ve Türkiye'deki insanlı uzay bilimine katkı sağlayabilmek için çalışacağız. Bu misyon bittikten sonra Türkiye'nin insanlı uzay yolculuğu durmayacak, aksine yeni deney ve denemelerle sürdürülecek. Alper Gezeravcı dünyaya dönünce, yaşadığımız bu süreci milletimizin tüm fertleriyle paylaşmak için yollara çıkacağız. Bizim içinden geçtiğimiz bu sürecin üzerine koyup, ülkemizi daha ileri noktalara taşımaları için gençlerimizi heyecanlandırmaya çalışacağız.
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.