Tuvalet kağıdını ters takanlar yandı: Uzmanlar doğru yönü açıkladı
Tuvalet kağıdının ruloya hangi yönde takılması gerektiği yıllardır tartışılıyor. Uzmanlara göre doğru yön yalnızca kullanım kolaylığıyla değil, hijyen açısından da önem taşıyor. Öte yandan bazı kağıt türlerinin klozete atılması tesisat sorunlarına yol açabiliyor.
Çoğu evde tuvalet kağıdının yönü rastgele belirleniyor. Ancak uzmanlara göre rulonun takılış yönü sanıldığından daha önemli. Hijyen açısından önerilen bir yön bulunurken, klozete atılmaması gereken bazı kağıt türleri de tesisatı tıkayarak ciddi sorunlara neden olabiliyor. Peki tuvalet kağıdı hangi yönde takılmalı, hangi kağıt klozete atılabilir, hangisi boruları tıkar?
Tuvalet kağıdının rulodan hangi yöne asılacağı, ev içinde yıllardır süren küçük tartışmalardan biri. Kimi ucu öne sarkıtır, kimi duvara yaslar, çoğu kişiyse yönü hiç düşünmeden takar. Oysa uzmanlara göre bu ayrıntının hijyenle doğrudan ilgisi bulunuyor. Doğru kabul edilen asılışta kağıdın serbest ucu öne, üstten gelecek biçimde durması gerekiyor.
Ucun içeriye, duvara dönük bırakılması ise önerilmiyor. Aynı ürünle ilgili ikinci bir yanlış da klozete atma alışkanlığında ortaya çıkıyor. Her kağıdın tuvalete atılmaya uygun olmadığına dikkat çeken uzmanlar, yanlış ürünlerin tesisat borularında birikerek tıkanıklığa yol açabileceği konusunda uyarıyor.
ÖNE BAKAN UÇ HİJYEN İÇİN ÖNERİLİYOR
Endüstriyel tuvalet kağıdı üreten ClimProfesional, kağıdın yaprağı öne bakacak şekilde asılmasını öneriyor. Firmaya göre bu yön mikropların azalmasına yardımcı olduğu için daha hijyenik. Onun dışında yön, çoğu ev için alışkanlık ve tercih meselesi. Ucu duvara dönük takmak da bu tercihin bir parçası.
BİR ZAMANLAR ECZANEDE SATILIYORDU
Bugün her banyonun demirbaşı olan ürünün geçmişi sanıldığından ilginç. Modern tuvalet kağıdını 1857'de Joseph Gayetty buldu. O dönemde ürün rulo halinde değil, paket olarak satılıyordu. Kağıda, bağırsak şikayetlerine iyi gelsin diye aloe vera emdiriliyordu; bu özellik onu bir eczane ürününe çevirmişti. Yani başlangıçta bir temizlik malzemesinden çok, belirli bir derde iyi gelen bir ürün gibi görülüyordu. Bugünse kağıt, bitkisel lifin işlenmesiyle üretiliyor ve beyaz rengini üretim sırasında kullanılan kimyasallardan alıyor.
TUVALET KAĞIDI KLOZETE ATILIR MI?
Bu soruda cevap net. Tuvalet kağıdını klozete atmak sakıncalı değil, çünkü suda çözünecek biçimde tasarlanıyor. Çoğunlukla geri dönüştürülmüş kağıttan yapıldığı için denizleri de kirletmiyor. Kağıt havluda ise durum farklı. Karışıklık genelde ikisinin yumuşak ve birbirine benzer görünmesinden doğuyor.
El kurutmakta kullanılan kağıt havlu daha kalın ve bileşimi farklı olduğu için suda çözünmüyor. Bu yüzden klozete atıldığında suyla dağılmadan boruların içinde birikiyor ve zamanla tıkanmaya yol açabiliyor. Kağıt havlunun yeri bu nedenle çöp kutusu. Bir dahaki sefere kağıt havluyu klozete atmamak, boruları tıkanmaktan koruyacak.