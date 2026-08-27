Tuvalet kağıdını ters takanlar yandı: Uzmanlar doğru yönü açıkladı

BİR ZAMANLAR ECZANEDE SATILIYORDU

Bugün her banyonun demirbaşı olan ürünün geçmişi sanıldığından ilginç. Modern tuvalet kağıdını 1857'de Joseph Gayetty buldu. O dönemde ürün rulo halinde değil, paket olarak satılıyordu. Kağıda, bağırsak şikayetlerine iyi gelsin diye aloe vera emdiriliyordu; bu özellik onu bir eczane ürününe çevirmişti. Yani başlangıçta bir temizlik malzemesinden çok, belirli bir derde iyi gelen bir ürün gibi görülüyordu. Bugünse kağıt, bitkisel lifin işlenmesiyle üretiliyor ve beyaz rengini üretim sırasında kullanılan kimyasallardan alıyor.