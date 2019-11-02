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Tüyap Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Tüyap Kitap Fuarı saat kaça kadar açık?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP'ta başladı. Her yıl TÜYAP'TA gerçekleşen kitap fuarı binlerce okurseverleri ağırlıyor. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı'na nasıl gidilir? Kitap Fuarı saat kaça kadar? Ayrıntılar haberimizde...

Tüyap Kitap Fuarı

TÜYAP Kitap Fuarı nasıl gidilir? TÜYAP Kitap Fuarı saat kaça kadar açık? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl Kasım ayında TÜYAP'ta ziyaretçi akınına uğrayan kitap fuarı bu yıl da 2-10 Kasım 2019'a kadar devam edecek.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

METROBÜS: Metrobüs Söğütlüçeşme – Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM: Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

TÜYAP KİTAP FUARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Çalışma saatleri

Pazar: 09:00–18:00
Pazartesİ: 09:00–18:00
Salı: 09:00–18:00
Çarşamba: 09:00–18:00
Perşembe: 09:00–18:00
Cuma: 09:00–18:00

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