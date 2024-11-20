Tuzla'daki geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, mülkiye ve jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır." ifadesi kullanıldı.