Olay, saat 19.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan bir gemi tersanesinde meydana geldi. Boya çalışması yapmak üzere kurulan seyyar iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koptu. Vinç sepetinde bulunan 5 kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikten sepetle birlikte yere düştü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan tersane işçileri Ali Çeçen, Ferhat Yıldız, İdris Eşlik, Mevlüt Çelenk, Muhammet Eğirci olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.