Tuzlaspor - Kırklarelispor maçı rakamları

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Tuzlaspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Kırklarelispor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Tuzlaspor 21 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Kırklarelispor 9 puanda ve 13. sırada. Tuzlaspor son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kırklarelispor, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tuzlaspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kırklarelispor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tuzlaspor son haftadaki Aydınspor 1923 müsabasında 1-3 kazandı.

Kırklarelispor ise Bugsaş Spor karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Tuzlaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tuzlaspor, kendi sahasında 11 gol attı, 1 gol yedi.

Kırklarelispor, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kırklarelispor 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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