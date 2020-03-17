Tuzlu su gargarası koronavirüsünden korur mu? Tuzlu su gargarası ne işe yarar? Tuzlu su gargarası nasıl yapılı

Tuzlu su gargarası koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hem diş ve diş eti sağlığı için hem de hastalıktan korunma için en etkili yöntemlerden biri olan tuzlu su günde 3-4 saat aralıklarla bir kaç kez yapılabiliyor.

TUZLU SU GARGARASI NASIL YAPILIR?

Tuzlu suyla gargara, virüsten korunma ve yutak iltihabından kurtulmanın belki de en etkili ve ucuz, doğal çaresidir. Tuz çözeltisi hem yutak dokusundaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları da ortadan kaldırmaya yardım eder. Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın. Bu uygulamayı saatte bir ya da 3-4 saatte bir tekrarlayın.

TUZLU SU GARGARASI KORONAVİRÜSÜ ÖNLER Mİ?

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir TV programında, tuzlu suyla gargara yapmanın koronavirüsün bulaşmasını önlemedeki rolünü anlattı.

Karatay, eşinin kuzeni de olan Çapa Tıp Fakültesi eski dekanı ve Türkiye'de Kulak Burun Boğaz bölümünü kuran Prof. Dr. Sefa Karatay'ın tuzlu suyla gargara yapmayı tavsiye ettiğini, hatta dudağın hemen üstü ile burnun altındaki bölgeye tuzlu suyu sürmenin bile faydalı olduğunu anlattığını ifade etti.

Sefa Karatay'ın 103 yaşına kadar yaşadığının altını çizen Canan Karatay, tuzlu su ile gargara yapmanın virüslerin vücuda girmesini, girdiğinde ise boğazlardan aşağıya ciğerlere inmesini önleyeceğini savundu.

Bir su bardağına yarım çay kaşığı kristal kaya tuzu atılmasının yeterli olacağını belirten Karatay, şap gibi bir tuzlu su hazırlanmasının ise doğru olmadığını savundu.

Kaya tuzunda vücuttaki 92 mineralden 84'ünün bulunduğunu ifade eden Canan Karatay'a, Prof. Dr. Ateş Kara'dan itiraz geldi.

Kara, vatandaşların sudaki tuz oranını tam hesaplayamayabileceğini ve bu nedenle ağız ve burundaki faydalı bakterilerin zarar görebileceğini bu yüzden de bağışıklık sisteminin öncü kuvvetlerinin kaybedilebileceği için yapılacak gargaranın riskli olduğunu savundu.

Karatay ise vücudun yüzde 60'ının tuzlu su olduğunun altını çizerek tezini savunmaya devam etti. Önemli olananın sudaki tuz oranı ve kullanılan tuzun cinsi olduğunu vurguladı. Ve mutlaka kristal kaya tuzu kullanılması gerektiğini ifade etti. Vücut için zararlı olanın sodyum klorür olduğunu kaya tuzu içindeyse yüzde 30 sodyum klorür bulunduğunu bunun da vücudun ihtiyacı olan oranla aynı olduğunu belirtti.

Bu noktada Prof. Dr. Kara'dan yine itiraz geldi. Sodyum klorürün tehlikesine dikkat çeken Kara, eğer tuz oranı fazla olursa vücutta ve hücrelerin içerisindeki su oranında kayıplar yaşanacağını bunun da bağışıklık sistemine zarar vereceğini söyledi.

Son sözü söyleyen Karatay ise kaya tuzunda bulunan minerallerin vücut için faydalı olduğunu bu sayede koranavirüse karşı vücudun direnç kazanacağını ileri sürdü.