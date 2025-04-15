Erdal ile Ece konusu ne, oyuncuları kimler?
Uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifti konu alan Erdal ile Ece televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. senaryosunu Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar'ın yazdığı filmin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Erdal ile Ece konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...
Başrollerini Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen'in paylaştığı 'Erdal ile Ece’ adlı film izleyici ile buluşuyor. Cielo Media’nın yapımcılığında Togan Gökbakar’ın yönettiği film, saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Erdal ile Ece konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film hakkında detaylar...
ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?
Erdal ile Ece, uzun yıllardır evli olan bir çiftin, Erdal ve Ece’nin, modern evlilik hayatındaki iniş çıkışlarını mizahi bir dille ele alıyor. Erdal, oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan, biraz dağınık ve rahat bir adam.
Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli ve mükemmeliyetçi bir kadın. Bu zıt karakterler, günlük hayatta karşılaştıkları tartışmalar ve yanlış anlamalarla bir dizi komik olayın içinde buluyor kendilerini.
ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER
Şahan Gökbakar-Erdal
Seda Türkmen-Ece
Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz
Selahattin Mutlu- Selahattin
Gizem Yeğit- Diyetisyen
Mustafa Yıldız- Body Namık
İnci Pars-Sema
Damla Polat- Damla
Selin Uzal - Serpil
Sevda Baş- Bengü