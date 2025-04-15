Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TV'DE! Erdal ile Ece konusu ne, oyuncuları kimler? Erdal ile Ece nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

        Erdal ile Ece konusu ne, oyuncuları kimler?

        Uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifti konu alan Erdal ile Ece televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. senaryosunu Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar'ın yazdığı filmin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Erdal ile Ece konusu ne, oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerini Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen'in paylaştığı 'Erdal ile Ece’ adlı film izleyici ile buluşuyor. Cielo Media’nın yapımcılığında Togan Gökbakar’ın yönettiği film, saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Erdal ile Ece konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film hakkında detaylar...

        2

        ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?

        Erdal ile Ece, uzun yıllardır evli olan bir çiftin, Erdal ve Ece’nin, modern evlilik hayatındaki iniş çıkışlarını mizahi bir dille ele alıyor. Erdal, oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan, biraz dağınık ve rahat bir adam.

        Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli ve mükemmeliyetçi bir kadın. Bu zıt karakterler, günlük hayatta karşılaştıkları tartışmalar ve yanlış anlamalarla bir dizi komik olayın içinde buluyor kendilerini.

        3

        ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER

        Şahan Gökbakar-Erdal

        Seda Türkmen-Ece

        Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

        Selahattin Mutlu- Selahattin

        Gizem Yeğit- Diyetisyen

        Mustafa Yıldız- Body Namık

        İnci Pars-Sema

        Damla Polat- Damla

        Selin Uzal - Serpil

        Sevda Baş- Bengü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”