Boneyard filmi, bu akşam TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Mel Gibson ve 50 Cent'in üstlendiği film, West Mesa cinayetlerini konu almaktadır. Boneyard, 5 Haziran 2024'te vizyona girdi. Peki, "Boneyard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Boneyard ne zaman çekildi?" İşte Boneyard filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Polis Şefi Carter'ın on bir kadının cesedini bulmasının ardından FBI Özel Ajanı Petrovick, meşhur "boneyard" cinayetlerinden sorumlu seri katilin profilini çıkarmak için görevlendirilir. Polis teşkilatı, narkotik teşkilatı ve FBI birbirine girerken, karmaşık bir entrika ağı herkesi şüpheli haline getirir.

REKLAM

BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard