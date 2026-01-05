TV'de ilk kez! Boneyard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Boneyard, 5 Ocak Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Vincent E. McDaniel, Asif Akbar, Hank Byrd, Koji Steven Sakai'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Asif Akbar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Boneyard film konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Boneyard film konusu ve oyuncuları...
Boneyard filmi, bu akşam TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Mel Gibson ve 50 Cent'in üstlendiği film, West Mesa cinayetlerini konu almaktadır. Boneyard, 5 Haziran 2024'te vizyona girdi. Peki, "Boneyard filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Boneyard ne zaman çekildi?" İşte Boneyard filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Polis Şefi Carter'ın on bir kadının cesedini bulmasının ardından FBI Özel Ajanı Petrovick, meşhur "boneyard" cinayetlerinden sorumlu seri katilin profilini çıkarmak için görevlendirilir. Polis teşkilatı, narkotik teşkilatı ve FBI birbirine girerken, karmaşık bir entrika ağı herkesi şüpheli haline getirir.
BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Mel Gibson
50 Cent
Nora Zehetner
Brian Van Holt
Spice Williams-Crosby
Weston Cage
Gabrielle Haugh
Michael Sirow
Camille Collard