KAYIP KAMYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trajik bir trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep’in bakımını üstlenir.

Büyük bir yas tutan Zeynep, içine kapanmış ve dedesiyle arasındaki bağları kopma noktasına getirmiştir.

Vasıf, kendi üzerine kayıtlı olan ve yıllardır unutulmuş eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir. Bu borç krizi, Vasıf ve en yakın dostu Fehmi’yi, yanlarına Zeynep’i de alarak bir yolculuğa çıkmaya zorlar.

Bu yolculuk sadece bir borcu ödeme çabası değil, aynı zamanda geçmişle hesaplaşma ve aile bağlarını yeniden kurma mücadelesine dönüşür.