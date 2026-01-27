Krater filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Genel olarak eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde ise Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace , Billy Barratt , Orson Hong, Thomas Boyce ve Scott Mescudi paylaşıyor. Peki, "Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Krater ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

KRATER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayda bir maden kolonisinde büyüyen bir çocuk, babasının ölümünden sonra başka bir gezegene taşınmadan önce dört en yakın arkadaşıyla efsanevi bir krateri keşfetmek için geziye gitmeye karar verir.

KRATER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Isaiah Russell-Bailey

Mckenna Grace

Billy Barratt

Orson Hong

Thomas Boyce

Scott Mescudi