TV'de ilk kez! Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Krater filmi, beyaz perdenin ardından 27 Ocak Salı akşamı televizyonda ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu John Griffin tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy ve Dan Levine oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Krater filmi konusu ve oyuncuları...
Krater filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Genel olarak eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde ise Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace , Billy Barratt , Orson Hong, Thomas Boyce ve Scott Mescudi paylaşıyor. Peki, "Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Krater ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
KRATER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ayda bir maden kolonisinde büyüyen bir çocuk, babasının ölümünden sonra başka bir gezegene taşınmadan önce dört en yakın arkadaşıyla efsanevi bir krateri keşfetmek için geziye gitmeye karar verir.
KRATER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Isaiah Russell-Bailey
Mckenna Grace
Billy Barratt
Orson Hong
Thomas Boyce
Scott Mescudi