Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Krater ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Krater filmi, beyaz perdenin ardından 27 Ocak Salı akşamı televizyonda ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu John Griffin tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy ve Dan Levine oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Krater filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Krater filmi konusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Krater filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Genel olarak eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerinde ise Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace , Billy Barratt , Orson Hong, Thomas Boyce ve Scott Mescudi paylaşıyor. Peki, "Krater filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Krater ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        KRATER FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Ayda bir maden kolonisinde büyüyen bir çocuk, babasının ölümünden sonra başka bir gezegene taşınmadan önce dört en yakın arkadaşıyla efsanevi bir krateri keşfetmek için geziye gitmeye karar verir.

        KRATER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Isaiah Russell-Bailey

        Mckenna Grace

        Billy Barratt

        Orson Hong

        Thomas Boyce

        Scott Mescudi

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

        Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!