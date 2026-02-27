Kuşaklılar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Almila Ada ve Emin Günenç’in paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Film, köyün öğretmeni Ayşen ile Doktor Ferit’in hem aileleri hem de köylüler arasında yıllarca süren küslüğü bitirmek için verdikleri mücadelenin yanı sıra tekrar filizlenen aşklarını konu alıyor. Peki, "Kuşaklılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuşaklılar ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

KUŞAKLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar önce küçük bir anlaşmazlık yüzünden ikiye bölünen bir köy… Kuşaklılar ve Kuşaksızlar olarak ayrılan halk, yıllardır süren anlamsız bir küslüğün içinde yaşamaktadır. Bu düşmanlığı bitirmeye kararlı olan Harun ve Arif'in aklına çılgın bir plan gelir: İki tarafın torunları Ayşen ve Ferit'i birbirine aşık ederek köyü barıştırmak. Ancak Ferit şehir hayatına alışmış bir doktordur ve köye dönmeye niyeti yoktur. Onu geri getirmek ve iki genci bir araya getirmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikâye, bu inatçı küslüğü bitirmek için verilen eğlenceli ve umut dolu mücadelenin öyküsüdür.