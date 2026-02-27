Canlı
Habertürk
Habertürk
        TV'de ilk kez! Kuşaklılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuşaklılar ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Kuşaklılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kuşaklılar filmi, beyaz perdenin ardından 27 Şubat Cuma akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu Seçil Çömlekçi tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Kuşaklılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Kuşaklılar filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Kuşaklılar filmi konusu

        Kuşaklılar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Almila Ada ve Emin Günenç’in paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Film, köyün öğretmeni Ayşen ile Doktor Ferit’in hem aileleri hem de köylüler arasında yıllarca süren küslüğü bitirmek için verdikleri mücadelenin yanı sıra tekrar filizlenen aşklarını konu alıyor. Peki, "Kuşaklılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuşaklılar ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        KUŞAKLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Yıllar önce küçük bir anlaşmazlık yüzünden ikiye bölünen bir köy… Kuşaklılar ve Kuşaksızlar olarak ayrılan halk, yıllardır süren anlamsız bir küslüğün içinde yaşamaktadır. Bu düşmanlığı bitirmeye kararlı olan Harun ve Arif'in aklına çılgın bir plan gelir: İki tarafın torunları Ayşen ve Ferit'i birbirine aşık ederek köyü barıştırmak. Ancak Ferit şehir hayatına alışmış bir doktordur ve köye dönmeye niyeti yoktur. Onu geri getirmek ve iki genci bir araya getirmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikâye, bu inatçı küslüğü bitirmek için verilen eğlenceli ve umut dolu mücadelenin öyküsüdür.

        KUŞAKLILAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Yüksel Ünal, Aslı Omağ, Berkay Veli, Aslı Samat, Birhan Tut ve Berat Hekim

