TV'de ilk kez! Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Mükemmel Aile filmi 22 Mayıs Perşembe akşamı TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Olatz Arroyo'nun kaleme aldığı film, Hakan Eser tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Mükemmel Aile filmi her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini konu alıyor. Peki, "Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
Mükemmel Aile filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak gibi isimlerin paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mükemmel Aile ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte Mükemmel Aile filmi konusu ve oyuncuları...
MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mükemmel Aile, her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini anlatıyor. Film, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep’in (Zeynep karakterini kimin oynadığına dair net bilgi paylaşılmamış, bu nedenle genel bir anlatım kullanılacak) hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Zeynep’in sitem dolu mesajı, ailesini harekete geçiriyor ve İstanbul’da yaşayan aile üyeleri, onun doğumuna yetişmek için Antalya’ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını barındırıyor.
Yolculuk sırasında aile, beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Örneğin, ilaç takıntılı dayı, öksüren yaşlı bir adama iyi niyetle ilaç veriyor, ancak bu adamın bölgenin ağası olduğu ortaya çıkıyor. İlaç sonrası adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit ediliyor. Evin oğlu rehin alınıyor ve aile, kan parası bulmak için banka soymak zorunda kalıyor. Yolda onları takip eden bir arabanın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmek isteyen obsesif bir vatandaşın aracı olduğu anlaşılıyor. Bu kaotik yolculuk, aile üyelerinin kendi mutsuz dünyalarından sıyrılarak birbirlerine bağlanmalarını ve “mükemmel aile” olma yolunda adımlar atmalarını sağlıyor.
MÜKEMMEL AİLE OYUNCULARI KİMLER?
Güven Kıraç
Didem Balçın
Şahin Irmak
Algı Eke
Onur Dilber
Nejat Uygur
Gizem Katmer
Erdem Şenocak