SERÇENİN GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Kocası 'Mesut' tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan 'Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan 'Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat 'Ayten Çetiner' üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri 'Emine, 'Ayten'in annesiyle aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…