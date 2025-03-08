Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TV'de ilk kez! Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı gerçek bir hikaye mi, ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı gerçek bir hikaye mi?

        Serçenin Gözyaşı filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 8 Mart Cumartesi günü sinemaseverlerle buluşuyor. Kadına şiddet konusuna dikkat çeken 'Serçenin Gözyaşı' Dünya Kadınlar Günü'nde televizyon ekranlarında olacak. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir yaşam öyküsünden esinlendiği hikâye, aynı zamanda bir 'umut' hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, "Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Serçenin Gözyaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Serçenin Gözyaşı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas üstlenmektedir. Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan 'Serçenin Gözyaşı' filmi 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı gerçek bir hikaye mi?" İşte detaylar...

        2

        SERÇENİN GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

        Kocası 'Mesut' tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan 'Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan 'Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat 'Ayten Çetiner' üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri 'Emine, 'Ayten'in annesiyle aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…

        3

        SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Özlem Gürses, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu

        4

        SERÇENİN GÖZYAŞI GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir yaşam öyküsünden esinlendiği hikâye, aynı zamanda bir 'umut' hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor

        5

        SERÇENİN GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

        Serçenin Gözyaşı filmi Çanakkale ve İstanbul’da çekildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!