TV hırsızını takip edip yakaladı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta hava almak için evinden çıkan genç karşı binaya giren yabancıdan şüphelenince beklemeye başladı. Elinde koca televizyonla çıktığını görünce hırsız olduğunu anladı ve koşup yakaladı. O anları da telefonu ile kayda aldı.

