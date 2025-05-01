TV yayın akışı 1 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 1 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. İşte 1 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 1 Mayıs 2025 Perşembe günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen diziler Siyah Kalp, İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Survivor yarışmasında ise rekabet artarak devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Cem Karaca'nın Gözyaşları
22:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
23:50 Sustalı Ceylan
02:40 Kuruluş Osman
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile
22:15 Kral Kaybederse
01:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Vuslat
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Bebek Firarda"
22:00 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması "Athletic Club-Manchester United"
00:15 Yabancı Sinema "Bebek Firarda"
01:55 Teşkilat
04:15 Seksenler
04:50 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Şahane Hayatım
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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