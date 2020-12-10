Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
22:45 İyi Aile Babası
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
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