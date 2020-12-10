Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası

22:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye