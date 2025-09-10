Eylül ayının gelmesiyle birlikte mevcut diziler yeni sezonu açmaya başlarken, yeni diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı. İzledikleri dizilerin yeni sezon bölümlerini kaçırmak istemeyen ve yeni dizileri bekleyen seyirciler kanalların yayın akışlarını mercek altına alındı. 10 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Buna göre bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Peki, Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı.