        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025 KANAL KANAL | Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 10 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında beklenen dönem geldi çattı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte hem sezon arası veren diziler hem de yeni diziler birer birer izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu noktada 10 Eylül 2025 TV yayın akışı bugün yayınlanacak yapımları merak edenler tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 10.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:51
        1

        Eylül ayının gelmesiyle birlikte mevcut diziler yeni sezonu açmaya başlarken, yeni diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı. İzledikleri dizilerin yeni sezon bölümlerini kaçırmak istemeyen ve yeni dizileri bekleyen seyirciler kanalların yayın akışlarını mercek altına alındı. 10 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Buna göre bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Peki, Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı.

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        23:20 Gözleri Karadeniz

        02:00 Aile Saadeti

        04:30 Kardeşlerim

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:30 Çiçero

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 En Güzel Bölüm

        17:30 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler (Yeni sezon)

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 İyi Bir Aile Değiliz

        22:00 Bahar

        01:15 İyi Bir Aile Değiliz

        02:45 Bahar

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:35 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ajan | Yabancı Sinema

        22:30 Gönül Dağı

        01:45 Seksenler

        03:15 Teşkilat

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Prestij Meselesi

        22:45 Şevkat Yerimdar

        01:00 İlk Buluşma

        02:30 Her Yerde Sen

        04:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

