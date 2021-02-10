Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

22.15 Mucize'Türk Filmi'

01.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfe Merhaba 'Türk Filmi'

22.15 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi'

00.30 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım 'Dizi'

00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'

03.00 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'

01.30 Yüzleşme (Tekrar)

03.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Gelin 'Türk Filmi'

01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

03.55 Yerli Belgesel

04.30 Gelin 'Türk Filmi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir