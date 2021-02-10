Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'
22.15 Mucize'Türk Filmi'
01.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfe Merhaba 'Türk Filmi'
22.15 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi'
00.30 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Hababam Sınıfı Askerde 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım 'Dizi'
00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'
03.00 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'
01.30 Yüzleşme (Tekrar)
03.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Gelin 'Türk Filmi'
01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
03.55 Yerli Belgesel
04.30 Gelin 'Türk Filmi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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