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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 11 Aralık 2024: Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 11 Aralık 2024: Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var?

        Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Kanal D'de Annem Ankara, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Sandık Kokusu yeni bölümleriyle yayınlanacak. İşte kanalların 11 Aralık 2024 tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:26
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        Tv yayın akışı 11 Aralık 2024
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        TV yayın akışı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 11 Aralık Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

        11 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afilli Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Annem Ankara

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara

        22:30 Annem Ankara

        01:00 Annem Ankara

        03:00 Güllerin Savaşı

        05:00 Poyraz Karayel

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

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        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Bahar

        02:45 Siyah Kalp

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Erkenci Kuş

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Söz

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        14:30 Masumlar Apartmanı

        17:40 İddiaların Aksine

        17:45 Ana Haber

        18:30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi

        21:00 Sen Türkülerini Söyle

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Holding

        02:40 Aldatmak

        05:30 Hercai

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