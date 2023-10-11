Bugün TV'de neler var? 11 Ekim Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!
Televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı yayın akışı belli oldu. Bugün televizyon ekranlarında; Aile (Tekrar), Adım Farah, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam (Final), Dönence (Final), Kuruluş Osman ve MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 11 Ekim Çarşamba yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 11 Ekim Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi
00:45 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bir Yuvam Olsun
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:30 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İncir Ağacı
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Seksenler
03:30 Diriliş Ertuğrul
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Kirli Sepeti
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
05:00 Tuzak