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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 11 Ekim Çarşamba! Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 11 Ekim Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

        Televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı yayın akışı belli oldu. Bugün televizyon ekranlarında; Aile (Tekrar), Adım Farah, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam (Final), Dönence (Final), Kuruluş Osman ve MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 11 Ekim Çarşamba yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:47
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 11 Ekim Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile

        23:15 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi

        00:45 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Bir Yuvam Olsun

        05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dönence

        00:15 Yerli Dizi

        02:30 Poyraz Karayel

        04:45 Güneşi Beklerken

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Safir

        03:20 Mutfak Bahane

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:30 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Çöp Adam

        00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        03:30 Güzel Köylü

        05:30 Aramızda Kalsın

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:50 İncir Ağacı

        07:00 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:50 Diriliş Ertuğrul

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Benim Güzel Ailem

        00:15 3'te 3

        01:35 Seksenler

        03:30 Diriliş Ertuğrul

        7

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 En Hamarat Benim

        15:00 Bu Tabak Kimin?

        17:30 Adım Farah

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Adım Farah

        23:45 Hudutsuz Sevda

        02:15 Kirli Sepeti

        04:30 Bu Tabak Kimin?

        06:00 Kefaret

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

        05:00 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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