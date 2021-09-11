Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Japon İşi 'Türk Filmi'
16.30 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'
02.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
14.45 Bekçiler Kralı 'Türk Filmi'
16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Orta Direk Şaban 'Türk Filmi'
22.00 Ali Kundilli 2 'Türk Filmi'
00.00 Ali Kundilli 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
13.30 'Dizi' (Tekrar)
16.00 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Ölümsüz 'Yabancı Film'
22.30 Ölümsüz 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 'Yabancı Film'
15.45 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Para Uçağı 'Yabancı Film'
02.00 Para Uçağı 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.20 İkimizin Sırrı 'Dizi'(Tekrar)
16.40 Jurrasıc World 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Bizim Hikaye 'Türk Filmi'
02.15 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15.15 Yerli Sinema
17.15 Masterchef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
YORUMLAR