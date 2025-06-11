Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanalların 11 Haziran 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İki dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelecekken TV8'de Survivor 2025 çeyrek final heyecanı yaşanacak. ÖLte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Haziran Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...