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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 11 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 11 Haziran 2025 TV yayın akışı

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanalların 11 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi araştırılmaya başlandı. TV'de bugün birbirinden farklı konuları işleyen diziler yayınlanacak. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Haziran Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:27
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanalların 11 Haziran 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İki dizi yeni bölümleriyle ekranlara gelecekken TV8'de Survivor 2025 çeyrek final heyecanı yaşanacak. ÖLte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Haziran Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Password

        02:15 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Üç Kağıtçı

        21:45 Atla Gel Şaban

        23:45 Üç Kağıtçı

        01:30 Atla Gel Şaban

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar

        02:00 Çok Filim Hareketler Bunlar

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Hangimiz Sevmedik

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:25 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Çelik Yumruklar

        22:40 Gönül Dağı

        01:50 Çelik Yumruklar

        03:45 Kasaba Doktoru

        04:25 Pota

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Dokunmayın Şabanıma

        22:15 Çift Kişilik Oda

        04:00 Adım Farah

        05:00 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        22:30 Çıkış Yok

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Çeyrek Final

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        11 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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