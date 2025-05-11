TV yayın akışı 11 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 11 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün bir dizi sezon finali, bir yarışma programı ise final yapacak. İşte 11 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 11 Mayıs 2025 Pazar günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen diziler Deha ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ise sezon finali yapacak. Öte yandan O Ses Türkiye final bölümünde şampiyon belli olacak. İşte, 11 Mayıs Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Çırak
02:15 Siyah Kalp
04:30 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Bir Gece Masalı
15: 30 Can Borcu
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Bir Gece Masalı
03: 00 Aldatmak
05: 50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Demir Kadın: Neslican
23:15 Yaşamak Güzel Şey
01:20 Yargı
03:45 5N1K
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Aramızda Kalsın
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.25 Hayallerinin Peşinde
06.10 Beni Böyle Sev
08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.20 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Teşkilat
03.55 Beni Böyle Sev
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
16.00 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23.30 Hudutsuz Sevda
02.15 Adım Farah
03.45 Her Yerde Sen
06.00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye / Final
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
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