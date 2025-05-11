Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 11 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün bir dizi sezon finali, bir yarışma programı ise final yapacak. İşte 11 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV yayın akışı 11 Mayıs 2025 Pazar günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen diziler Deha ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ise sezon finali yapacak. Öte yandan O Ses Türkiye final bölümünde şampiyon belli olacak. İşte, 11 Mayıs Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Çiçek Abbas

        14:45 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Çırak

        02:15 Siyah Kalp

        04:30 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 30 atv’de Hafta Sonu

        10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11: 20 Dizi TV

        12: 10 Bir Gece Masalı

        15: 30 Can Borcu

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00: 20 Bir Gece Masalı

        03: 00 Aldatmak

        05: 50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Arka Sokaklar

        16:30 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Demir Kadın: Neslican

        23:15 Yaşamak Güzel Şey

        01:20 Yargı

        03:45 5N1K

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Kral Kaybederse

        02:00 Sefirin Kızı

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.25 Hayallerinin Peşinde

        06.10 Beni Böyle Sev

        08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Lingo Türkiye

        14.20 Gönül Dağı

        17.30 Kod Adı Kırlangıç

        19.00 Ana Haber

        20.00 Teşkilat

        00.15 3'te 3

        01.30 Teşkilat

        03.55 Beni Böyle Sev

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Ekonomi Arası

        11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        16.00 Hudutsuz Sevda

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        23.30 Hudutsuz Sevda

        02.15 Adım Farah

        03.45 Her Yerde Sen

        06.00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        20:00 O Ses Türkiye / Final

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        01:30 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        05:00 Dizi

        11 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı