TV yayın akışı 11 Mayıs 2025 Pazar günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen diziler Deha ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ise sezon finali yapacak. Öte yandan O Ses Türkiye final bölümünde şampiyon belli olacak. İşte, 11 Mayıs Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…