STAR TV YAYIN AKIŞI



09:30 Meltem Demir ile Hanımeli



10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler



11:00 Tülin Şahin ile Moda



12:00 Vaha Deprem Bölgesinde



13:00 Ömer



15:30 Yalı Çapkını



18:15 Star Haber



19:00 Çok Güzel Haraketler 2



20:00 Çok Güzel Haraketler 2