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TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var?

Haftanın kapanışı evinde dinlenerek geçirmeyi düşünen vatandaşlarımız, televizyon ekranlarında bugün hangi dizi, film ve yarışmaların olduğuna ilişkin araştırmalarına başladı. Teşkilat, Yargı ve Ego gibi ilgi çekici dizilerin ekranlara geleceği günde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını derledik! İşte, detaylar...

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  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

    13:35 Korkma

    15:00 Gönül Dağı

    18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Bir Şansım Olsa

    15:45 Aile

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Nihat Hatüpoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:15 Başım Belada

    14:45 Kardeşlerim

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Başım Belada
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13:00 EGO

    16:15 Adım Farah

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 EGO

    23:15 Taçsız Prenses
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Veda Mektubu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    00:15 Veda Mektubu
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Meltem Demir ile Hanımeli

    10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vaha Deprem Bölgesinde

    13:00 Ömer

    15:30 Yalı Çapkını

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Haraketler 2

    20:00 Çok Güzel Haraketler 2
  • TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler var? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    09:00 On Yaş Genç

    10:00 Çöller Kasırgası

    13:30 Survivor 2023

    16:00 Survivor Panorama

    18:30 Survivor 2023

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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