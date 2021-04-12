Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:35 Acemi Anneler
16:55 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
23:30 Mavera
TV 8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
23:15 Erzurumspor Gecesi
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