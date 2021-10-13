Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film'
22.15 Daha Hızlı Daha Öfkeli 'Yabancı Film'
00.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.30 Daha Hızlı Daha Öfkeli 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi'
23.45 Yalancılar ve Mumları 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ekşi Elmalar 'Türk Filmi'
22.30 Ekşi Elmalar 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
05.50 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
21.30 Düğün Dernek 'Türk Filmi'
00.00 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)
04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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