Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film'

22.15 Daha Hızlı Daha Öfkeli 'Yabancı Film'

00.30 Öldürme Arzusu 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.30 Daha Hızlı Daha Öfkeli 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi'

23.45 Yalancılar ve Mumları 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Ekşi Elmalar 'Türk Filmi'

22.30 Ekşi Elmalar 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

05.50 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

21.30 Düğün Dernek 'Türk Filmi'

00.00 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021