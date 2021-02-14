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TV Yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 14 Şubat Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 14 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Kong: Kafatası Adası
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İlk Öpücük

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret


TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Gönül Dağı
17:40 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panorama
16:00 Arif V 2016
20:00 Survivor 2021

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