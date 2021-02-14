Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Kong: Kafatası Adası
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İlk Öpücük
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:05 Gönül Dağı
17:40 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Survivor Panorama
16:00 Arif V 2016
20:00 Survivor 2021
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