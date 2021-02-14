Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Kong: Kafatası Adası

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 İlk Öpücük

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret



TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:05 Gönül Dağı

17:40 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panorama

16:00 Arif V 2016

20:00 Survivor 2021