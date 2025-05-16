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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 16 Mayıs 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 16 Mayıs 2025 listesi bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:08
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        1

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 16 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        02:30 Siyah Kalp

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Organize İşler

        22:30 Kurtuluş Son Durak

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gizli Karargah

        22:20 Çığlık 5

        00:30 Can Borcu

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bir Zamanlar İstanbul

        00:15 Gazze'yi Görüyorum

        00:45 Türk Sineması ''Buğday Tanesi''

        02:45 Teşkilat

        05:05 Şehrimize Hoş Geldiniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ailenin Şerefi

        22:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        23:45 Orta Sayfa

        01:30 Adım Farah

        03:45 Her Yerde Sen

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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