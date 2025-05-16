Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 16 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...