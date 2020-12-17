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TV Yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, Mucide Doktor yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 17 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev 'Dizi'
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Hepsi Benim
01.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım
01.00 Suikast
03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'
23.15 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film'
01.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
03.30 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
23.45 3'te 3
01.00 Yerli Dizi
03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

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