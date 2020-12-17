Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev 'Dizi'
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Hepsi Benim
01.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım
01.00 Suikast
03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'
23.15 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film'
01.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
03.30 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
23.45 3'te 3
01.00 Yerli Dizi
03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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