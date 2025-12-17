TV yayın akışı 17 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler, kanalların 17 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini araştırıyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, 17 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı.
17 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün yayınlanacak programlar ve diziler neler? 17 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Avanak Abdi
23:30 Rüya Gibi
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:15 Sahte Kabadayı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Sucu Kamil
02:30 Hanım Köylü
03:30 Söz
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
22:10 İz Peşinde
00:30 Gönül Dağı
03:05 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Sakıncalı
23:30 Halef: Köklerin Çağrısı
02:45 Sahtekarlar
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
