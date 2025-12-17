Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi!

        TV yayın akışı 17 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler, kanalların 17 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini araştırıyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, 17 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:55
        1

        17 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün yayınlanacak programlar ve diziler neler? 17 Aralık 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sahte Kabadayı

        21:45 Avanak Abdi

        23:30 Rüya Gibi

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:15 Sahte Kabadayı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Sucu Kamil

        02:30 Hanım Köylü

        03:30 Söz

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

        22:10 İz Peşinde

        00:30 Gönül Dağı

        03:05 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        23:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:45 Sahtekarlar

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        17 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
