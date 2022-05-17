Dizi severler 17 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor. 17 Mayıs Salı akşamı; Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Ay Lav Yu, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey yapımları izleyiciyle buluşuyor. İşte, 17 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;