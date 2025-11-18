TV yayın akışı 18 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, İspanya-Türkiye milli maçı hangi kanalda?
Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bugün yerli ve yabancı filmler ile yarışma programlarının yanı sıra İspanya Türkiye maçı ekranlarda olacak. İşte, 18 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi...
Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 18 Kasım 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün TV8’de İspanya Türkiye maçı canlı yayınla futbolseverlere ulaştırılacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 18 Kasım 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban
21:45 Gurbetçi Şaban
23:45 Zehirli Köpek Balığı
01:45 Zehirli Köpek Balığı
03:00 Siyah Beyaz Aşk
03:45 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:40 Seksenler
03:45 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Halef: Köklerin Çağrısı
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Halef: Köklerin Çağrısı
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:45 MasterChef Türkiye
22:45 İspanya - Türkiye maçı
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
