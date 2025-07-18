Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...