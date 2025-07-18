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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 18 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        18 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        18 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar ve filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:58
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        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 18 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        18 TEMMUZ 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Eyvah Eyvah 2

        22:15 - Ay Lav Yu

        00:00 - Eyvah Eyvah 2

        01:30 - Ay Lav Yu

        04:00 – Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Tatlım Tatlım

        22:15 - Kocan Kadar Konuş

        00:30 - Kocan Kadar Konuş

        02:15 - Aramızda Kalsın

        03:30 – Kiralık Aşk

        05:00 – Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Kuralsız Sokaklar

        22:00 - Mira: Yıldızlar Savaşı

        00:30 - Ölüm Yarışçıları

        02:00 - Zalim İstanbul

        04:00 – Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – ATV Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Dönerse Senindir

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Kirpi Sonic

        22:00 - Aman Reis Duymasın

        00:00 - Aile Saadeti

        02:50 – Aldatmak

        05:00 – Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 – İstiklal Marşı

        06:00 – Balkan Ninnisi

        08:20 – Kod Adı Kırlangıç

        09:40 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Seksenler

        14:35 – Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Gönül Dağı

        23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        00:35 - Kim Gitsin?

        01:50 - Seksenler

        03:00 – Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 – Sen Çal Kapımı

        15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 – Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Yaşam Koçu

        22:00 – Çift Kişilik Oda

        00:30 – Aşk Mantık İntikam

        03:00 - İnadına Aşk

        04:00 - Kefaret

        06:00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – MasterChef Türkiye

        02:30 – İşte Benim Stilim

        04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        18 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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