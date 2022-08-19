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Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 19 Ağustos Cuma TV yayın akışı açıklandı!

Bu akşam izlenecek dizi ve filmler araştırılıyor. 19 Ağustos Cuma akşamı TV ekranlarında; Çember: Kabus, Rambo Son Kan, Kim Milyoner Olmak İster, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden, Ah Nerede, İyilik ve daha birçok yapım yer alıyor. İşte 19 Ağustos Cuma TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    Dizi takipçileri bugun televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor.  19 Ağustos Cuma günü eğlence ve bilgi yarışmalarından, dizilerin yeni bölümlerine birçok yapım seyirciyle buluşacak. İşte 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Çember: Kabus

    22:30 Yerli Sinema Çember: Kabus

    00:30 Yabancı Sinema Mega Boa Yılanı

    02:00 Yabancı Sinema Mega Boa Yılanı

    03:30 Magazin D Yaz

    04:30 Bodrum Masalı
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Rambo Son Kan

    21:45 Yabancı Sinema Çapraz Ateş

    23:30 Yabancı Sinema Rambo Son Kan

    01:45 Yabancı Sinema Çapraz Ateş

    03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:30 Bir Şansım Olsa
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8X8

    05:30 Oynat Bakalım
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    22:45 Senden Daha Güzel

    01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Kefaret
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Yerli Sinema Aşk Bu mu?

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    00:20 Yabancı Sinema Karanlığın Dişleri 2

    02:50 Yabancı Sinema Karanlığın Dişleri 2

    05:20 Sen Anlat Karadeniz
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yerli Dizi/Sinema

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Ah Nerede

    00:30 Yerli Dizi/Sinema

    03:00 Kiralık Aşk

    05:00 Erkenci Kuş
  • TV yayın akışı 19 Ağustos 2022 Cuma: bugün yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 19 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:55 Yedi Numara

    12:00 Bir Aş Hikayesi

    12:30 Masumlar Apartmanı

    15:45 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

    22:25 Yabancı Sinema Yarının Sınırında

    00:35 Kasaba Doktoru

    03:25 Gönül Dağı

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