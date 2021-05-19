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TV Yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Masumiyet yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 19 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film'
02.15 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aile Hükümeti 'Türk Filmi'
22.00 Çatı Kapı Aşk 'Türk Filmi'
23.45 Aile Hükümeti 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sahil Güvenlik 'Yabancı Film'
22.30 Sahil Güvenlik 'Yabancı Film' Tekrar)
00.30 Kağıt Ev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.30 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.00 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar Fazlası Zarar
17.00 Anneler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Mendilim Kekik Kokuyor 'Türk Filmi'
02.15 Yerli Belgesel
03.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
04.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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