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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 2 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 2 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Yılbaşı haftası olması nedeniyle bazı diziler her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayının ilk haftası içerisinde yeni bölümlerini ekrana getirmiyor. Peki 2 Ocak bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:41
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        1

        Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ocak günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV yayın akışı ve tv rehberi

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:45 Deha

        09:45 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Ay Lav Yu

        22:00 Nasipse Olur

        00:30 Siyah Kalp

        03:00 Ay Lav Yu

        04:30 Nasipse Olur

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

        22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

        00:00 Belalı Karakol

        02:00 Belalı Karakol

        04:00 Erkenci Kuş

        06:00 Söz

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel

        22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        01:50 Can Borcu

        04:30 Aldatmak

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Regaip Gecesi Özel

        21:15 İnci Taneleri

        00:15 Tek Atış

        02:00 Zalim İstanbul

        04:30 Kuzey Güney

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