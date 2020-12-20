Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İyi Aile Babası
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Maria ile Mustafa
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Gönül Dağı
17:15 Madagaskar
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 Kayhan
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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