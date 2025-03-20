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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 20 Mart 2025: Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var?

        TV yayın akışı 20 Mart 2025: Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var?

        20 Mart Perşembe akşamı ekranlarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Ramazan ayındaki bu süreçte pek çok kanalda sahur ve iftar programı yer alırken TV8 canlı yayın ile Milli maç Türkiye Macaristan maçı futbolseverlere ulaştırılacak. Star TV'de Deliha filmi, Show TV'de Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte kanallardaki tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:36
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        TV yayın akışı 20 Mart 2025
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        20 Mart 2025 TV yayın akışı açıklandı. Bu akşam ise sevilen diziler yayınlanacak. Ramazan için sahur ve iftar programları yayın saati belli oldu. Peki bugün TV’de var? İşte, 20 Mart 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV, ATV, TV8, yayın akışı ve tv rehberi

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        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

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        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Deliha

        22:15 Deliha

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:00 Sefirin Kızı

        04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

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        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        00:20 Zembilli

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

        06:35 Avrupalı Müslümanlar

        06:55 Vuslat

        10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:20 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

        14:40 Vefa Sultan

        16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18:00 Ramazan Sevinci

        19:35 Ana Haber

        20:00 İddiaların Aksine

        20:05 Bir Zamanlar İstanbul

        23:15 Vefa Sultan

        01:30 Gönül Dağı

        02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:05 Sahur Bereketi

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