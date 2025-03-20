TV yayın akışı 20 Mart 2025: Bugün televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var?

20 Mart 2025 TV yayın akışı açıklandı. Bu akşam ise sevilen diziler yayınlanacak. Ramazan için sahur ve iftar programları yayın saati belli oldu. Peki bugün TV’de var? İşte, 20 Mart 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV, ATV, TV8, yayın akışı ve tv rehberi

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

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13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Deliha

22:15 Deliha

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

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16:00 Esra Erol'da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Zembilli

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

06:35 Avrupalı Müslümanlar

06:55 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata