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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 20 Nisan bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 20 Nisan bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:09
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        Tv yayın akışı
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        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 20 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        SHOW TV

        08.00 Siyah Kalp

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Köşeyi Dönen Adam

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        14.30 Deha

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09.00 Kral Kaybederse

        11.00 Tülin Şahin ile Moda

        16.15 Sahipsizler

        20.00 Çok Güzel Hareketler 2

        23.30 Sahipsizler

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        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1

        06.50 Beni Böyle Sev

        08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Yaşam Başka Yerde

        15.00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

        17.30 Kod Adı Kırlangıç

        20.00 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

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        11.15 Ekonomi Arası

        11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Kızıl Goncalar

        15.45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

        16.30 Hudutsuz Sevda

        20.00 Şakir Paşa Ailesi

        22.45 Kızıl Goncalar

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV

        10.00 Nihat Hatipoglu ile Kur’an ve Sünnet

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        12:10 Sustalı Ceylan

        15:30 Can Borcu

        20.00 Kardelenler

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D

        07:00 Kavak Yelleri

        12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13.45 Arda ile Omuz Omuza

        14.45 Arka Sokaklar

        16.30 Uzak Şehir

        20.00 Eşref Rüya

        23.00 İnci Taneleri

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